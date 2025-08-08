135 000 са подписаните еднодневни трудови договори

Снимка: Пиксабей

Тази година има 135 000 подписани еднодневни трудови договори, обяви социалният министър Борислав Гуцанов на брифинг във връзка с облекченията при сключването на този вид договори в селското стопанство. Независимо от лошата реколта договорите са в едно много сериозно количество, коментира той. Миналата година има 230 000 еднодневни трудови договори, посочи още министърът, цитиран от БТА.

Най-накрая селскостопанските производители ще могат да си отдъхнат и да имат видима подкрепа от страна на държавата, каза министър Гуцанов. Смятам, че именно по този начин трябва да се работи, за да се изсветлява бизнесът, а не със силови методи, отбеляза също той.

Еднодневните трудови договори се попълват изключително лесно, представиха ни днес и новата бланка, каза Марк Цеков от Национална Браншова Камара "Плодове и зеленчуци". Еднодневният трудов договор може да бъде за четири или осем часа, посочи той. По думите му сега по-лесно ще се попълват, ще се съкрати времето. Остава ЕГН, три имена, колко часа ще работи работникът, подпис и дата, уточни земеделският производител.

Бланките ще се обработват по-лесно, особено рано сутрин на полето, потвърди и Гергана Андреева от Национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“. Целта е да има електронна платформа за получаване на данните на заетите лица по еднодневните договори, като информацията за доходите да отива в НАП и да не е необходимо земеделските стопани да издават служебни бележки, за да си получават социалните помощи и да няма прекъсване на тези помощи, разясни тя.

От началото на годината на чужденци са дадени 1500 разрешения за работа в селскостопанския сектор, съобщи министърът. Той каза, че въпреки облекченията проверките ще продължат и контролът няма да отслабне.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!