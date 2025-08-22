135 пожара са потушени в страната през последното денонощие

Пиксабей

Общо 135 пожара са били потушени в страната през последното денонощие, двама души са пострадали, съобщиха от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин.

Пожарникарите са реагирали на 176 сигнала за произшествия, предаде БТА.

С преки материални щети са възникнали 31 пожара, от които седем в жилищни сгради, три – в промишлени сгради, три – в спомагателни, временни или паянтови постройки, девет – в транспортни средства, един – в горски масиви, четири – в селското стопанство.

Без нанесени материални щети са възникнали 104 пожара, от които 54 в сухи треви, горска постеля и храсти, три – в стърнища, 40 – в отпадъци.

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които три при катастрофи в транспортни средства, една – при битови или промишлени инциденти, и 29 като техническа помощ.

Регистрирани са и осем лъжливи повиквания.

