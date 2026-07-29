136 пожара са потушени през последното денонощие в страната

Пиксабей

През изминалото денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 189 сигнала за произшествия и са ликвидирали 136 пожара, съобщи Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР.

С преки материални щети са възникнали 29 пожара, от които седем в жилищни сгради, два в промишлени сгради, един в спомагателна постройка, 10 в транспортни средства, четири в селското стопанство, един в съоръжение на открито и четири други.

Без материални щети са 107 от пожарите. От тях 61 са в сухи треви, горска постеля и храсти, три в стърнища, 38 в отпадъци и пет други.

Извършени са 42 спасителни дейности и помощни операции. Подадените към пожарните лъжливи повиквания са 11, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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