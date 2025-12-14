14 декември - 522 години от рождението на Нострадамус

снимка: pixabay.com

На днешния ден през 1503 година в Сен Реми, Франция, е роден аптекарят Мишел дьо Нострадам, познат повече като Нострадамус.

Без съмнение може да се каже за Нострадамус, че изпреварва времето си, най-малко по отношение на медицинската си практика. Едни от способите му за лечение на чумата включват премахване на телата на умрелите, свеж въздух и чиста вода за незаразените, както и билкова отвара, богата на витамин С, за болните. За разлика от останалите доктори по неговото време, той не практикува кръвопускането.

През 50-те години на 17 век Мишел обръща гръб на лекарската професия и се отдава на окултните науки. През 1550 година издава алманах с първите си предсказания. За първи път латнинизира фамилията си, като подписва алманаха с името Нострадамус. Първото издание е посрещнато благосклонно. Това го окуражава и решава да издава по един алманах всяка година.

Алманахът се издава до самата смърт на Нострадамус. Всяко едно от изданията включва едно общо четиристишие за годината, 12 четиристишия за всеки един от месеците и обширна статия с предсказанията. До смъртта си той публикува 6 388 предсказания и най-малко единадесет годишни календара.

Трудът му "Предсказанията" е това, с което ние го познаваме днес. Още през 1554 година той започва да подбира най-значимите си предсказания в сборник, в който те са разделени на десет секции, наречени Центурии. Някои смятат, че това условно разделение е свързано с период от 100 години. Официалната теория посочва, че разделението е на база броя на стиховете, включени в секцията.

Първият том с Центурии е публикуван през 1555 г, а вторият – през 1557 г. Има сведения и за трети том, но предсказанията от това издание достигат до нас чрез сборник, издаден след смъртта му.

Нострадамус получава виденията си късно вечер, взирайки се във вода или пламъците на огъня. Понякога му помагат и билкови стимуланти. Четиристишията, които пише, са отворени за всякакви интерпретации, тъй като те включват анаграми, алегории и игра с думи. Някои от текстовете описват събития, географски понятия, понякога и конкретни дати.

Има сведения, че той сам е предрекъл смъртта си. Когато на 1 юли 1566 година асистентът му му пожелава лека нощ, той се обръща към него с думите "Няма да ме откриеш жив на сутринта." Оказва се прав. На сутринта го намират мъртъв до леглото му.

Но неговата история не свършва до тук. В началото тялото му е погребано в църквата Cordeliers of Salon. През 1700 година е преместено на друго място от градските власти. Върху тялото му е открита огърлица с дата 1700. В края на века, по време на Френската революция група пияни войници влизат в криптата му.

Междувременно, Нострадамус пише в Центурий 9, Катрен 7 следното:

"Мъжът, който отвори гробница, когато е намерена,

и не я затвори веднага след това,

Злото да дойде при него,

а той никога няма да може да го докаже."

Както се предполага, войниците, осквернили гроба на Нострадамус, попадат в засада на връщане към базата и биват избити до крак.

През последното столетие предсказанията на Нострадамус са една от най-разискваните теми в медиите и не само. Има създадени много филми, книги и предавания, целящи да покажат какво е имал предвид в четиристишията си. На практика се оказва, че голяма част от големите събития на нашето време, та и в миналото, са били предсказани от него.

