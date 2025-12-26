14 души бяха ранени при нападение с нож и белина във фабрика в Япония

Кадри Youtube

38-годишен мъж бе арестуван днес, след като намушка с нож осем души и рани още седем с вещество, за което се смята, че е белина, във фабрика за производство на гума в централната част на Япония, съобщиха официални представители, цитирани от Асошиейтед прес.

Осем души са били откарани в болница, след като са били намушкани с нож от мъжа във фабриката на "Йокохама Ръбър къмпани" (Yokohama Rubber Company) в град Мишима, префектура Шидзуока, западно от Токио, обяви местната противопожарната служба "Фуджисан Нанто", посочва БТА.

Службата съобщи на Асошиейтед прес, че петима от намушканите са в тежко състояние, но други подробности не са известни.

Полицията на префектура Шидзуока съобщи, че нападателят е бил арестуван за предполагаем опит за убийство, но не даде повече подробности.

Още седем души са били ранени от белина, хвърлена по тях по време на нападението, съобщи противопожарната служба.

Други подробности към момента не са известни, отбелязва АП.

