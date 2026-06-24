14 екипажа проведоха четири гонки в седмата ветроходна регата „Fair Play Cup 2026“

снимка: Община Варна

През изминалия уикенд се проведе седмото издание на ветроходната регата за килови яхти “Fair Play Cup 2026”, организирана от ветроходен клуб “Синева”, със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна и Пристанище Варна ЕАД.

В регатата участваха 14 екипажа от Варна, Бургас, Балчик и София, като в двата състезателни дни се проведоха четири гонки “срещу и по вятъра” в събота и една крайбрежна гонка в неделя Варна – Балчик, чиито финал заради слабия вятър бе на знака пред Албена. Във всички състезателни класове надпреварата беше оспорвана и победителите се определяха с минимални разлики във времената.

Отличната организация и компетентно съдийство предопределиха справедливо съревнование, честно плаване и приятелска обстановка както на вода, така и на брега. Ето и крайното класиране в отделните класове:

Клас IRC:

1.Kiara X, с шкипер Георги Боев, ОВК Одесос

2.Lady Blue, Борислав Николов, “Черноморец” Бургас

3.Hygeya, Ангел Дипчиков, ВК “Понтос” – Варна

В клас ORC P (перформънс):

1.Oxygen, Савелий Ивакин, СК “Черно Море - Бриз” – Варна

2.Maxy, Здравко Акрабов, “Ултрамарин” СКВ - Варна

3.Scorpio, Мирослав Станев, МК”Балчик”

Клас ORC C (малки круизни яхти):

1.White Wing, Калоян Симеонов, ВК “Синева” - Варна

2.Proxima, Свилен Дойков, ЯК “Капитан Георги Георгиев - Порт Варна”

3.Castor, Добрин Енчев, ЯК “София Сейл”

В класа за по-големи круизни яхти ORC B:

1.Hygeya, Ангел Дипчиков, ВК “Понтос” - Варна

2.Lady Blue, Борислав Николов, “Черноморец” - Бургас

3.Mowgli, Деян Кръстев, ВК “Синева” - Варна

В класа на най-бързите - ORC A, в напълно изравнена битка на първите три места се класираха:

1.Parea, Явор Колев, “Ултарамарин” СКВ - Варна

2.LZ Yachting 1991, Лъчезар Братоев, “Ултрамарин”СКВ - Варна

3.Kiara X, Георги Боев, ОВК “Одесос” – Варна

Редактор "Екип на Петел",

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