14 февруари 1929 г. - Кървавият Свети Валентин на Ал Капоне

Изкуството да водиш гангстерски войни придобива нови измерения. По нареждане на Ал Капоне в гараж в Чикаго са застреляни конкурентни мафиоти с автомат "Томпсън". По онова време това оръжие се е считало за върхово технологично постижение.

Това не е първият път, в който мафиот използва Томпсън. Клането на Капоне обаче – убити са седем души – в деня на Свети Валентин е безпрецедентно и шокиращо дори за жителите на Чикаго.

Жертвите са част от бандата на Джордж „Бъгс“ Моран, която дълго време е пречила на Капоне и неговите операции, свързани с контрабанда на спиртни напитки.

Планът е бил следният – да се примамят колкото се може повече хора на Моран в гараж на ул. „Норт Кларк“ 2122 и да се избият до крак. Обикновено като примамка се използва контрабанден алкохол. До ден днешен обаче не е ясно какво точно е накарало бандата на Моран да влезе в този гараж.

Самият Моран обаче не се появил на въпросното място. Един от съгледвачите на Капоне разпознал погрешно един от мафиотите като Бъгс и хората на Ал атакували гаража. Двама от тях, преоблечени като полицаи, успели успешно да обезоръжат двама от бандата на Марон. Последните вероятно помислили, че „пазителите на реда“ имали намерението да ги изнудват. „Полицаите“ подредили гангстерите до стената така, сякаш щели да бъдат претърсвани. В края на краищата били разстреляни с два автомата „Томпсън“, заредени с .45 калибър. В допълнение към тях екзекуторите използвали и пушки двуцевки.

Колкото и странно да звучи, Франк Гусенберг – една от жертвите – е открит жив. Той дори идва в съзнание за кратко в болницата. Верен на гангстерския код, Гуеснберг умира, без да издаде когото и да било. „Няма да говоря. Никой не ме застреля“, казва той преди да издъхне.

Полицията не успява да арестува никого, тъй като на мястото на събитието не е имало никакви очевидци. Нямало съмнение обаче, че това е работа на Ал Капоне. Макар и самият Моран да не бил убит, той загубил своята власт и впоследствие – и контролът над Норт Сайд.

Що се отнася до автоматите „Томпсън“, те намират сериозно приложение и по време на Втората световна война. Въпреки това ще останат известни в историята като любимото оръжие на мафиотите.

