14-годишно дете е с черепно-мозъчна травма след експлозия в апартамент в Румъния

Снимка: Главен инспекторат за извънредни ситуации-Румъния

Четирима души са пострадали, един от които е в сърдечно-респираторен арест, след експлозия в апартамент в румънския град Буфтя, недалеч от Букурещ, съобщава Афжерпрес, цитирана от БТА.

По данни на Инспектората за извънредни ситуации Букурещ-Илфов при експлозията са разрушени външни и вътрешни стени, прозорци и врати на имота и има риск от срутване.

До момента са идентифицирани шест засегнати лица - един пациент с 50 процента изгаряния е транспортиран в болница в Букурещ, друго лице е в сърдечно-респираторен арест и е в реанимация, 14-годишно дете е с черепно-мозъчна травма, а жена на 51 години е с леки изгаряния, информира Министерството на здравеопазването.

Други две лица са били евакуирани, но не са пострадали, уточни пресслужбата на Инспектората за извънредни ситуации.

Продължават издирвателно-спасителните дейности, а властите евакуират хората от сградата и района на около 50 метра около нея като превантивна мярка.

Според телевизия Диджи 24 експлозията е причинена от газова бутилка.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!