14-годишно дете е в болница след токов удар в Ямбол

кадър: Петел

14-годишно момче е в болница след токов удар в Ямбол, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 3 юни в имот на ул. „Росица“.

Разпитани са свидетели. Пострадалото дете е транспортирано за лечение в болница.

Работата по случая продължава, предаде "Дарик".

Редактор "Екип на Петел",

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