14-годишно дете е в болница след токов удар в Ямбол
04.06.2026 / 14:12 0
кадър: Петел
14-годишно момче е в болница след токов удар в Ямбол, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 3 юни в имот на ул. „Росица“.
Разпитани са свидетели. Пострадалото дете е транспортирано за лечение в болница.
Работата по случая продължава, предаде "Дарик".
Редактор "Екип на Петел",
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