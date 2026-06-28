14-годишно дете е в тежко състояние след челен удар на пътя Ботевград – Плевен край Луковит

Снимка: Булфото

Пътник в автомобил е пострадал тежко при челен удар на първокласния път Ботевград – Плевен край Луковит. По първоначална информация това е дете на 14 години, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Инцидентът е станал около 17:00 ч. В участъка Луковит – село Петревене челно са се сблъскали два леки автомобила. Пострадалото момче е пътувало на задната седалка в едната кола. То е откарано в плевенска болница.

В момента се извършва оглед на мястото на произшествието, добавиха от полицията.

По информация на Агенция „Пътна инфраструктура“ движението в района временно е ограничено в двете посоки. За леките моторни превозни средства е въведен обходен маршрут през село Тодоричене, а тежкотоварните автомобили изчакват на място. Движението се регулира от пътната полиция.

Редактор "Екип на Петел",

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