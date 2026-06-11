14-годишно момиче падна от 12-ия етаж и оцеля
Стопкадър Х
14-годишно момиче е паднало от 12-ия етаж на сграда в турския град Адана и е оцеляло, като животът му е извън опасност, съобщават турските медии.
Информационният сайт „Хаберлер“, цитиран от БТА, пише, че при падането момичето е преминало през навес на балкон, което е намалило силата на удара му в земята.
Моментът на падането на момичето е бил заснет от камери за сигурност, на които се вижда как минувачи се притичват на помощ.
Според информацията момичето е паднало от жилището си по неизвестни засега причини. Сайтът съобщава, че то е получило множество счупвания, но животът му е извън опасност.
12’inci kattan düşen Ecrin, yaralı kurtuldu; o anlar kameradahttps://t.co/INKORf4I26 pic.twitter.com/LO4HJw08Be— KüçükSaat (@Kucuksaatcom) June 10, 2026
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