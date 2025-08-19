14 кандидати се борят за място в борда на "Пристанище Варна"

Булфото

Общо 14 кандидати са допуснати до конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Пристанище Варна“ ЕАД. Тримата нови представители на държавата ще бъдат определени по реда на Закона за публичните предприятия, съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията, пише "Морето".

Сред имената в списъка са: Ивайло Гавраилов, Фридрих Катцер, Костадин Димитров, Кирил Карагьозов, Румен Арабаджиев, Димитър Илиев, Явор Димитров, Любомир Добрев, Валентин Баев, Божидар Чапаров, Тихомир Тодоров, Мариета Манолова, Снежина Ковачева и Александър Александров.

Конкурсът е част от процедурата за подбор на членове на управителните органи на публичните предприятия в системата на министерството.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!