14 тежки катастрофи със 17 ранени у нас за ден

Снимка: Пиксабей, илюстративна

14 тежки катастрофи със 17 ранени са станали на територията на страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

Две са тежките произшествия по пътищата в София. 28 са леките. Пострадали са двама души, посочва БНР.

През октомври са станали 463 ПТП-та с 38 загинали и 565 ранени.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!