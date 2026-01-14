14 януари 1794 г. - Първото успешно цезарово сечение в САЩ

снимка: pixabay.com

14 януари 1794 г. Елизабет Бенет ражда момиченце чрез цезарово сечение и се превръща в първата жена в САЩ, която оцелява след подобна процедура. Операцията е извършена от нейния съпруг – Джес.

Майката е имала изключително силни родилни болки. В желанието си да спаси детето, тя решава да се прибегне до цезарово сечение. Нейният доктор обаче отказва на морална основа. На помощ идва съпругът й Джес, който също е лекар.

Условията, в които е извършена операцията, били изключително сурови. Бенет се подлага на цезарово сечение в собствения си дом – дървена къща, разположена в горите на Мейсън Каунти (днешна Западна Вирджиния). Нямало как да се създаде стерилна атмосфера. Операционната маса представлява няколко дъски, поставени върху два варела. За да упои жена си, Джес Бенет прибягва до огромни количества лауданум, разказва obekti.bg

Въпреки всичко операцията преминава успешно. Джес Бенет изважда на белия свят здраво момиче и затваря успешно направения разрез. Преди това обаче премахва яйчниците на жена си под претекста, „че повече няма да се подлагам на подобно изпитание“. Елизабет се възстановява бързо. Няма данни как е реагирала на решението на Джес да премахне яйчниците й.

Въпреки че операцията е била успешна, д-р Бенет не обявява веднага какво е направил. Вероятно се е опасявал, че ще го нарекат лъжец, предвид примитивните условия, в които е извършил тази опасна операция. В края на краищата обаче светът разбира за подвига на лекаря.

