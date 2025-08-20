140 нови екоучилища влязоха в зеления кръг на „Девин“ ЕАД и „Син флаг“

Започват записванията за участие в инициативата „Влез в зеления кръг“ по програма „Екоучилища“ за новата учебна година

140 нови учебни заведения от цяла България завършиха успешно през учебната 2024/2025 г. програмата за екологично образование „Влез в зеления кръг“ на „Девин“ ЕАД и Българско движение „Син флаг“. С това инициативата бележи рекорден интерес - 64 детски градини, 74 училища, един Център за подкрепа на личностното развитие, както и Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ си осигуриха званието „Екоучилище“.

Само за една година зеленият кръг у нас се разширява с 33 849 деца и младежи, 3092 преподаватели и 140 екокомитета с 2065 членове – ученици, студенти, преподаватели, родители, партньорски организации, местни власти и помощен персонал. Благодарение на рекордния интерес през изминалата учебна година общият брой на екоентусиасти в различни части на България почти се удвоява - от 37 хил. до 2024-а г. те нарастват до близо 70 хил. младежи, ангажирани с мисията за изграждане на устойчиво бъдеще. Така програмата „Влез в зеления кръг“ вече обхваща 253 учебни заведения, което показва, че установяването на екологични навици на подрастващото поколение става все по-значима тема у нас.

Регистрационните форми за участие през новата учебна година 2025/2026 вече са отворени и желаещите могат да се записват тук , както и на уебсайта Vedri . bg в общност „Екоучилища“ от бутона „Запиши се тук“.

„Вече можем да кажем, че инициативата „Влез в зеления кръг. Бъдещето е в нашите ръце“, която възпитава децата и младите да мислят и действат устойчиво в своя диалог с природата, се утвърди като много успешен формат“, посочи Петя Манастирска, мениджър „Устойчиво развитие“ в „Девин“ ЕАД. „Интересът към нея не стихва, а наистина важните резултати ще виждаме все по-отчетливо, когато настоящите ученици станат активни отговорни граждани и сами възпитават своите деца в устойчивост. Именно това е и нашата цел – да подготвяме общество, което носи ясно съзнание за това как да върне жеста на природата за всичко, което получава от нея.“

През май 2025 г. бяха отличени екоучилищата победители в конкурса за Екокод – система от правила за екосъобразно поведение в училище, семейството, обществото и сред природата – в който се включиха 50 детски градини, близо 30 основни училища и над 20 гимназии.

„Ясен знак за успеха на инициативата е творческият подход на децата и младежите в разработката на екологични теми и проекти“, посочва Станимир Георгиев, председател на УС на Българско движение „Син флаг“. „За конкурса по-рано тази година някои от учениците твориха с голям ентусиазъм – едни създадоха песен, други заснеха видеоклип с екопослания, а трети организираха доброволческа акция с призив за положителна промяна в околната среда. За нас тези проекти са важен индикатор за искрен интерес у младите по темата, а задачата е да държим искрата запалена. В това отношение много разчитаме на преподавателите, както и на родителите.“

„Влез в зеления кръг. Бъдещето е в нашите ръце“ е съвместен проект на „Девин“ ЕАД и Българско движение „Син флаг“, подкрепен от Министерството на образованието и науката и Министерството на околната среда и водите, който води началото си от 2022 г. До момента по инициативата са сертифицирани 253 учебни заведения от цяла България. Проектът има за цел да изгради най-голямата мрежа от „Екоучилища“ на Балканите, която да подготви бъдещите поколения като активни граждани, способни да поемат обществена отговорност за опазване на околната среда.

За инициативата „Влез в зеления кръг. Бъдещето е в нашите ръце“

Най-мащабната инициатива за въвеждане на екообразованието в българските училища „Влез в зеления кръг“ е съвместен проект на „Девин“ ЕАД и Българско движение „Син флаг“, чиято цел е разширяване на мрежата от членове на програмата „Екоучилища“ в България и налагането ѝ като основна програма за устойчиво развитие в българските училища.

За „Девин“ ЕАД

От създаването си през 1992 г. „Девин“ ЕАД е лидер на пазара на минерална и изворна вода в България. Изворите и мястото на бутилиране се намират в екологично чист район в региона на град Девин, в сърцето на Родопа планина, откъдето идват продуктите с марка DEVIN – натурална минерална (негазирана, газирана и обогатена с витамини) и изворна вода. Фирмата е ексклузивен дистрибутор на енергийните напитки Red Bull и плодовите сокове Granini за България.

„Девин“ ЕАД е отговорна компания, която инвестира в икономическото, социално и културно развитие на обществото чрез инициативи, насочени към регионалното развитие, опазването на околната среда и образованието.

От 2017 г. компанията е част от белгийската група Spadel – водещ производител на бутилирана вода в Бенелюкс (Белгия, Нидерландия и Люксембург) и Франция.

От 2021 г. „Девин“ ЕАД е сертифицирана въглеродно неутрална компания с валидация, издадена от международната консултантска организация по климата CO2logic и утвърдена от акредитирания и независим сертифициращ орган Vinçotte. „Девин“ ЕАД е първата българска компания за бутилирана вода, която постига въглероден неутралитет както на ниво компания, така и на ниво продукт.

Компанията притежава престижния сертификат Great Place to Work® – най-високото отличие за работодателска марка и отлично работно място в международен план.

От март 2022 г. „Девин“ ЕАД е носител на престижния сертификат B Corp™, който отличава компании, отговарящи на най-високите социални и екологични стандарти и поемащи дългосрочен ангажимент за положително въздействие върху обществото.

