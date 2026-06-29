140 състезатели участваха в „Черноморска карате купа Варна“

Снимки: Община Варна

140 участници от 6 града в страната се включиха в шестото издание на турнира по карате „Черноморска купа“, който се проведе в залата на МСК „Владислав Варненчик“ и бе организиран от Централен полицейски карате джу джицу клуб със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.



От клуба домакин в надпреварата взеха участие 27 каратеки в дисциплините: макивара, ката и кумите, като голяма част от тях, стигнаха до призовите места. Шампион на макивара стана Марк Федчишин, а златния медал на ката заслужи Атанас Задгорски.

Сребърни медали завоюваха Дамяна Данева на макивара и ката, Игор Димов на макивара, Виктор Терзиев на кумите, Борис Статев на ката, както и Валерия Занкова и Дамян Василев на кумите и ката.

Бронзови отличия на макивара и ката спечелиха Ема Арбова и Елица Ганчева. При кумите на трето място завършиха Дария Иванова и Мари Янева, която добави към колекцията си и бронз на ката. В същата дисциплина на трето място останаха Дилян Гочев, Антоан Калфаян и Марио Колев.

В рамките на турнира се проведе и Национален семинар карате селфдефенс с водещи инструктори в различни сфери на бойните изкуства, като в него се включиха състезатели от няколко града, както и граждани, които за първи път се докосват до бойните изкуства.

Редактор "Екип на Петел",

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