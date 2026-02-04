140 участници в първенството по карате киокушин за „Купа Божилов“ във Варна

Снимка: Община Варна

Петото издание на първенството по карате киокушин за всички възрасти за „Купа Божилов“ ще се проведе в неделя - 8 февруари, в спортната зала на МСК „Владислав Варненчик“ във Варна.

Събитието се организира от СКК „Ичи Геки Варна“ със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна. До момента заявки за участие са дали 140 каратеки от клубове, членове на Българска Киокушин Асоциация – ИКО България.

Надпреварата се провежда в памет на основоположника на карате киокушин в България – Шихан Константин Божилов, и бе превърната в традиционна от председателят на варненския клуб и председател на Асоциацията – Шихан Емил Костов.

„Купа Божилов“ се утвърди като значимо събитие в календара на карате киокушин у нас и предоставя сцена, както на опитни състезатели, така и на млади таланти.

Стартът на състезанието е в 10:00 ч., а входът е свободен.

