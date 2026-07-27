142 пожара са потушени у нас за последното денонощие

Пиксабей

Общо 142 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, на сайта на ведомството. Няма пострадали. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Противопожарните звена са реагирали на 180 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 27 пожара, от които 10 – в жилищни сгради; два – в промишлени; пет – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 115 пожара, от които 74 – в сухи треви, горска постеля и храсти; три – в стърнища; 32 – в отпадъци.

Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции, сред които няколко при катастрофи в транспортни средства, както и в помощ на други структури и на граждани в различни ситуации.

Регистрирани са и 9 лъжливи повиквания, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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