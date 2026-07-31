143 пожара са ликвидирани за денонощие у нас

Снимка: Булфото, архив

За времето от 00:00 до 24:00 ч. на 30 юли звената за ПБЗН са реагирали на 183 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 143 пожара, съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". При пожарите няма загинали и пострадали.

С преки материални щети са възникнали 29 пожара, сред които: 9 в жилищни сгради, 4 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 12 в транспортни средства, 2 в селското стопанство, 1 в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 114 пожара, сред които: 57 в сухи треви, горска постеля и храсти, 4 в стърнища, 47 в отпадъци, 1 в готварски уреди и комини.

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, сред които: 4 при катастрофи в транспортни средства, 2 при промишлени аварии (в електропреносната мрежа - 2), 1 битови или промишлени инциденти(сгъстени/втечнени взривоопасни газове и загазоване), 25 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 4, отстраняване на опасни предмети - 4, спасяване на животни - 1, оказване съдействие на граждани - 3, оказване съдействие на други структури и ведомства - 8), 1 оказване помощ на пострадали граждани.

Лъжливите повиквания са 7.

Редактор "Екип на Петел",

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