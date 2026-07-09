144 пожара са потушени у нас през изминалото денонощие, един е загинал

Пиксабей

През изминалото денонощие противопожарните звена в страната са потушили общо 144 пожара и са се отзовали на 208 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

При пожарите е загинал един гражданин.

С преки материални щети са възникнали 29 пожара, от които шест в жилищни сгради; един в промишлени сгради и др.

Без нанесени материални щети са възникнали 115 пожара.

Извършени са 59 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са пет, предаде БТА.

На 08 юли в 11:10 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Пазарджик е получен сигнал за горящ тежкотоварен камион на 88 км на АМ "Тракия" в посока Бургас. За мястото на пожара са изпратени два противипожарни екипа с два автомобила от РСПБЗН-Пазарджик. При пристигане на място е установено, че гори камион и ремарке натоварено с хартия на рула. При пожара са унищожени камиона с товара и два дка посеви жито, намиращи се в близост до магистралата.

Редактор "Екип на Петел",

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