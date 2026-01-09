145 години от създаването на ВВМУ "Никола Й. Вапцаров"

Снимка: Petel.bg

145-годишнината от създаването на Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров" беше отбелязана с тържествено събрание и концерт в сградата на учебното заведение.

Пред официалните гости беше представена презентация за дейността на училището и реализираните проекти през последните пет години. Началникът на ВВМУ флотилен адмирал проф. Калин Калинов заяви, че уникалността на ръководеното от него учебно заведение, което е първо в класацията на университетите с военен профил, е в иновациите.

Като пример той посочи въведеното дуално обучение, преминаването от аудиторно към менторско обучение, както и "учене през целия живот".

През следващите три години висшето училище ще получи субсидии от порядъка на 5 млн. лева за нуждите на дигитализация на учебното съдържание, каза още флотилен адмирал Калинов.

