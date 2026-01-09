реклама

145 години от създаването на ВВМУ "Никола Й. Вапцаров"

09.01.2026 / 16:36 2

Снимка: Petel.bg

145-годишнината от създаването на Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров" беше отбелязана с тържествено събрание и концерт в сградата на учебното заведение.

Пред официалните гости беше представена презентация за дейността на училището и реализираните проекти през последните пет години. Началникът на ВВМУ флотилен адмирал проф. Калин Калинов заяви, че уникалността на ръководеното от него учебно заведение, което е първо в класацията на университетите с военен профил, е в иновациите.

Като пример той посочи въведеното дуално обучение, преминаването от аудиторно към менторско обучение, както и "учене през целия живот".

През следващите три години висшето училище ще получи субсидии от порядъка на 5 млн. лева за нуждите на дигитализация на учебното съдържание, каза още флотилен адмирал Калинов.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Серж (преди 3 минути)
Рейтинг: 231372 | Одобрение: 46417
Най-престижния ни ВУЗ! Дипломите му се признават в цял свят! Честито на всички съфорумци, възпитаници на Морското училище!!!
1
0
Дедо (преди 20 минути)
Рейтинг: 24800 | Одобрение: 6935
Браво на Морско училище !!! Един от утвърдените и с добро име ВУЗ-е не само във Варна, но и в Европа !!!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама