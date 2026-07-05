147 години от създаването на МВР

снимка: МВР

С полагане на венци пред Паметника на Незнайния воин и водосвет на знамената ще бъде отбелязана 147-ата годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи (МВР), съобщиха от пресцентъра на министерството.

В отбелязването на празника ще участва и президентът Илияна Йотова, съобщиха от прессекретариата на държавния глава, предаде БТА.

Церемонията пред Паметника на Незнайния воин започва в 8:30 часа. В пространството около паметника ще бъдат представени техника и специализирано оборудване на различни структури на министерството. В 10:00 часа в градинката при храма „Свети Седмочисленици“ ще бъдат положени венци пред паметника на загиналите полицаи.

Изграждането на полицейската институция в България започва след приемането на Търновската конституция на 16.04.1879 г. С Указ № 1 от 5 юли 1879 г. на княз Александър I се създава Министерство на вътрешните работи /дела/ в състава на първото българско правителство. Първи български министър на вътрешните работи е Тодор Бурмов.

Основните сфери на дейност на министерството са: вътрешни работи и администрация; народно здраве; ветеринарно дело; управление на пощите и телеграфите. Полицейските функции се осъществяват от административно-полицейско отделение при МВР и свързаните с него институции. В началото на министерството са възложени и неприсъщи за него задачи като ветеринарното дело, което отпада през 1893; управлението на пощите, което приключва през 1882 г.; обществените дела, за които ведомството спира да отговаря през 1885 г.

Редактор "Екип на Петел",

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