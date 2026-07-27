снимка: Община Варна

Общоградското честване по повод 148 години от Освобождението на Варна ще се състои от 10:00 часа в Духовно-просветния център „Св. Архангел Михаил“.

Програмата предвижда церемония по полагане на венци и цветя, съпроводена с военен ритуал и заупокойна молитва в памет на загиналите за Освобождението на Варна.

Организатор на честването е Община Варна, съорганизатори са Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска света митрополия.

Редактор "Екип на Петел",

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