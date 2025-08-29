148 години от Шипченската епопея отбелязваме утре
Снимка: Пиксабей
148-ата годишнина от Шипченската епопея ще бъде отбелязана на 30 август.
За поредна година на историческия връх ще бъдат пресъздадени събитията, повратна точка в Руско-турската Освободителна война с участието на храбрите български опълченци, съобщава БНТ.
Участват над 300 представители от Национално дружество "Традиция" и сродни организации от цялата страна.
Националното честване се провежда под патронажа на президента Румен Радев.
