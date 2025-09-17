148 хиляди българи останаха без работа

Пиксабей

Към края на август 2025 г. в България са регистрирани 148 152 безработни, показват данни на Агенцията по заетостта. Равнището на регистрираната безработица достига 5.2%, което е с едва 0.1 процентен пункт по-ниско спрямо същия месец на миналата година, предаде Парите ни.

През август работа чрез бюрата по труда са намерили 12 204 души, от които 10 854 са били безработни. Включени са и 1 350 души със статус „заети“, учащи или пенсионери, които са потърсили съдействие за ново професионално развитие.



Огромни разлики в обезщетенията за безработица

Сред новоназначените значителен дял заемат хора от уязвими групи – 2 193 души са започнали работа по програми за субсидирана заетост, включително младежи без опит, хора с увреждания и лица над 55 години. От тях близо 1 900 са наети по проекти, финансирани от европейски средства.

Работодателите в страната са заявили 9 389 свободни работни места, основно в образованието (32.3%), преработващата промишленост (18.7%) и държавното управление (11%).





Сред най-търсените професии през месеца са преподаватели, работници в производството и строителството, персонал в социалната грижа и транспорта, както и продавачи.

