15 000 медицински сестри парализираха Ню Йорк с най-голямата стачка в историята на града

Над 15 000 медицински сестри излязоха на стачка в Ню Йорк заради условията на труд и сигурността на пациентите. Местните власти обявиха извънредно положение, след като преговорите за нов колективен договор между болниците и профсъюза New York State Nurses Association (NYSNA) стигнаха до задънена улица.

По данни на синдиката това е най-голямата стачка на медицински сестри в историята на града.

Протести бяха организирани пред редица частни болници, сред които лечебни заведения на New York-Presbyterian, Montefiore Bronx и Mount Sinai.

От NYSNA обвиняват болничните ръководства, че поставят печалбите над грижата за пациентите, посочва bTV.

„Алчни болнични директори решиха да сложат печалбата пред безопасната грижа за пациентите и принудиха сестрите да излязат на стачка, вместо да бъдат до пациентите си“, заяви председателят на синдиката Нанси Хейгънс пред АФП.

По думите ѝ ръководствата отказват да се заемат с основните проблеми – безопасността на пациентите и на медицинския персонал.

Кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани изрази публична подкрепа за протестиращите. Той припомни ролята на медицинските сестри по време на атентатите от 11 септември и по време на пандемията от COVID-19, когато са работили дори с риск за собственото си здраве. Мамдани призова всички страни незабавно да се върнат на масата за преговори и да водят разговорите добросъвестно.

В отговор на стачката болничните групи отмениха част от планираните операции, прехвърлиха или изписаха пациенти и наеха временен персонал. От Mount Sinai заявиха, че са осигурили около 1400 квалифицирани медицински сестри и ще продължат да предоставят безопасна грижа за пациентите, въпреки протеста. Според болницата синдикатът е отказал да отстъпи от „крайни икономически искания“.

