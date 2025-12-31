15-16 градуса след 3-и януари

снимка: Булфото

Рязък завой към пролетни температури в дните след Нова година.

Истинският климатичен обрат започва от 2 януари, когато въздушният пренос ще се ориентира от югозапад. Очаква се в периода между 3 и 5 януари термометрите в Северна България и по северните планински склонове да достигнат необичайните за сезона 15-16 градуса.

Експертите обаче предупреждават, че това "пролетно" време е само временна аномалия, допълва Нова тв. Климатологът Симеон Матев посочи, че въпреки затоплянето, до 5-6 януари не се очакват съществени снеговалежи, но динамиката на атмосферните процеси ще остане висока.

Зимата се завръща за Ивановден

Метеорологичната идилия ще приключи около Йордановден, когато се очакват нови валежи от дъжд. Според синоптика Красимир Стоев от НИМХ, страната ще попада в предната част на средиземноморски циклони, което ще доведе до застудяване и преминаване на дъжда в сняг в западната половина на България точно за Ивановден.

Прогнозите за втората десетдневка на януари сочат потенциал за "люта" зима с температури до минус 18 градуса в котловините и нова снежна вълна около 9-12 януари.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!