15 държави изпращат представители в Киев за нови разговори

Европейски и американски представители се събират днес в Киев за нови разговори по предложенията за мирно споразумение с Русия. Според президента Володимир Зеленски около 15 държави са потвърдили участие в срещата, сред тях представители на Европейския съюз и НАТО. Американският екип ще се включи чрез видеоконферентна връзка, съобщава БНР.

Съвещанието ще се фокусира върху темата за гаранциите за сигурност, които съюзниците могат да предоставят на Украйна. За следващата седмица във Франция е планирана лидерската среща на страните от т.нар. Коалиция на желаещите, подкрепящи Украйна.

На фона на продължаващите дипломатически усилия бойните действия не стихват. Двама души бяха убити, а най-малко 20 ранени при руски удар по жилищна сграда в центъра на Харков.

Ден по-рано Русия обвини Украйна, че е причинила смъртта на над 20 души при удар по кафене и хотел в район в Южна Украйна, в контролираната от руските сили част на Херсонска област. В същото време украинските власти разпоредиха принудителна евакуация на над 3000 деца заедно с техните родители от десетки селища в Запорожка и Днепропетровска област, застрашени от руските войски.



