15 години по-късно: Ева Лонгория и Тони Паркър се събраха

Стопкадър: Youtube, архив

Актрисата Ева Лонгория истински шокира феновете си, след като се събра отново с бившия си съпруг Тони Паркър близо 15 години след много хаотичния им развод, пише Dir.bg .

За разлика от раздялата ѝ през 2004 г. с актьора от "Централна болница" Тайлър Кристофър, в която звездата от "Отчаяни съпруги" успя да запази нещата сравнително дискретни, разводът ѝ със звездата от НБА през 2010 г. се разигра много публично.

Малко след обявяването на раздялата, слуховете за изневяра бързо се разпространиха, като по това време се появиха съобщения, че актрисата е открила "стотици" текстови съобщения от друга жена в телефона на Паркър. Малко масло в огъня наля и фактът, че въпросната жена е била обща приятелка на двойката.

Но всичко това изглежда е останало в миналото, след като Лонгория публикува в Instagram изненадваща снимка от събирането ѝ с Паркър. "Вижте кой дойде на гости... единственият и неповторим Тони Паркър", написа тя до групова снимка от кулинарния си сериал "В търсене на Франция", която сякаш разкрива посещение на Паркър на снимачната площадка.

Бившите съпрузи изглеждат забележително щастливи, сияейки с широки усмивки, докато позират заедно. Източник твърди пред Daily Mail, че бившата двойка е останала в приятелски отношения и семействата им също се разбират добре.

Редактор "Екип на Петел",

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