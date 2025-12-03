15 години затвор за мъж, намушкал трима във Вършец

Снимка: Пиксабей, илюстративна

С осъдителна присъда на първа съдебна инстанция приключи дело на Окръжна прокуратура – Монтана за опит за умишлено убийство с трима пострадали.

Подсъдимият живеел на семейни начала с жена в дома ѝ в град Вършец. През месец май 2024 г. двамата се разделили поради чести конфликти, проявявана от страна на мъжа агресия и упражнявано от него физическо насилие спрямо нея.

Около 20,30 ч. на 31 юли 2024 г. жената била в двора на дома си заедно с брат си и още един мъж, когато през отключената входна порта влязъл обвиняемият. Той директно се насочил към мъжа, извадил нож и му нанесъл удари в горната част на тялото и главата.

Жената направила опит да спре подсъдимия, но той нападнал и нея, нанасяйки прободно-порезна рана в областта на рамо и други наранявания. Вследствие на шока и страха пострадалата припаднала.

Докато брат ѝ се опитал да ѝ окаже помощ, бившият ѝ се насочил към него и му нанесъл удари с ножа в гърба, шията и други части на тялото, което довело до остра кръвозагуба на пострадалия.

Братът успял да подаде сигнал на телефон за спешни случаи 112, като през това време напуснал местопроизшествието, изхвърляйки по пътя ножа.

Спрямо тримата пострадали били предприети незабавни животоспасяващи действия от медицински екипи.

Съдът призна за виновен 44-годишния мъж, който е осъждан многократно, за извършеното от него престъпление и го осъди на 15 години затвор при „строг“ режим на изтърпяване, посочва Дарик. Понастоящем той е с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.

