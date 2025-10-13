15-годишен е в ареста за побой над малолетно момче

Пекселс

Сбиване между двама тийнейджъри в парк в район "Северен" разследва полицията в Пловдив. Заради личен конфликт 15-годишно момче нанесло побой над по- малко от него момче, на което е оказана медицинска помощ.

Нападателят е задържан с полицейска заповед, а по случая е образувано досъдебно производство за телесна повреда по хулигански подбуди.

Работата по случая продължава под наблюдение на прокуратурата, предаде БНР.

