15-годишен пострада при падане с електрическа тротинетка в Малко Търново

Снимка: Пиксабей

15-годишен младеж от Малко Търново е пострадал след падане с електическа тротинетка. Инцидентът е станал на кръстовището на улиците „Иван Башев“ и „Първи май“, след като тийнейджърът е загубил контрол и се е блъснал в крайпътен бордюр.

Момчето е с травма на носните кости и е настанено за лечение в отделението по неврохирургия на УМБАЛ – Бургас, предава БНР. Състоянието му е без опасност за живота.

Заради здравословното му състояние не е извършена проверка с дрегер за алкохол и наркотици, но е взета кръв за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство.

