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15-годишен се заби с кола в стълб, пет непълнолетни момчета са ранени

18.06.2026 / 07:52 2

снимка: МВР

Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Произшествието е станало тази нощ около 1:30 ч. в Горна Оряховица.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 15-годишно момче, се е ударил в стълб. Пострадал е шофьорът, двама 14-годишни и двама 12-годишни пътници, предаде БТА.

Взети са кръвни проби за алкохол и наркотични вещества от водача на превозното средство.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

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Коментари
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kris (преди 24 минути)
Рейтинг: 623362 | Одобрение: 122157
Хубава работа, ама сиганска....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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kjk (преди 34 минути)
Рейтинг: 216230 | Одобрение: 21685
Баткото се е разсеял,сигурно са му пяли Бангаранга на ухо,кандидат съпругите!!!

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