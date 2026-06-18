15-годишен се заби с кола в стълб, пет непълнолетни момчета са ранени
снимка: МВР
Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Произшествието е станало тази нощ около 1:30 ч. в Горна Оряховица.
По първоначална информация лек автомобил, управляван от 15-годишно момче, се е ударил в стълб. Пострадал е шофьорът, двама 14-годишни и двама 12-годишни пътници, предаде БТА.
Взети са кръвни проби за алкохол и наркотични вещества от водача на превозното средство.
Работата по образуваното досъдебно производство продължава.
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