15-годишен се заби с кола в стълб, пет непълнолетни момчета са ранени

снимка: МВР

Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Произшествието е станало тази нощ около 1:30 ч. в Горна Оряховица.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 15-годишно момче, се е ударил в стълб. Пострадал е шофьорът, двама 14-годишни и двама 12-годишни пътници, предаде БТА.

Взети са кръвни проби за алкохол и наркотични вещества от водача на превозното средство.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!