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15-годишен шофьор загина в катастрофа в Ловешко

08.06.2026 / 18:13 2

Снимка: Булфото

За тежка катастрофа между две леки коли между селата Български извор и Галата в Тетевенско съобщи пътният ескперт Диана Русинова.

От Областната дирекция на вътрешните работи в Ловеч казаха за Фокус, че става дума за челен сблъсък, при който водачът на единия автомобил - 15-годишен неправоспособен младеж, загива на място. Шофьорът и пътникът от другата кола са откарани в болница, по първоначална информация без опасност за живота.

Уведомен е дежурен прокурор и е образувано досъдебно производство, а обстоятелствата тепърва се изясняват.

Това се случва на фона на провеждащата се среща в Министерски съвет по темата пътна безопасност, уточнява Русинова.

Припомняме, че вчера в Дупница се случи подобен инцидент - 17-годишен се вряза в къща и загуби живота си.

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Редактор "Екип на Петел",

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Дедо (преди 9 минути)
Рейтинг: 27205 | Одобрение: 7375
Ало, какъв шофьор е 15-годишно лайне... И КОЙ му е дал кола ...Пак мирише на мангалска история...

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