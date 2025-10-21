15-годишният, обвинен в убийството в мола, ще остане в болница

кадър: БНТ

По преценка на лекари 15-годишният, обвинен в убийството на свой връстник в столичен мол, остава в болница, след като днес се наложи медицински екип да изведе момчето от съдебната зала, докато се гледа мярката му.

Съдебното заседание бе прекъснато два пъти. Първият - защото обвиняемият имаше проблеми с говора. Според баща му това се случва, когато попадне в стресова ситуация, допълва БНТ.

Заседанието бе подновено след намирането на логопед, но минути след 20 часа отново бе прекъснато, защото на обвиняемия му прилошало и спешен екип го закара до "Пирогов" за изследвания.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!