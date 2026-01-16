реклама

15-годишно момче е в Спешна помощ след употреба на енергийни напитки и вейп

16.01.2026 / 13:38 1

Снимка: Пиксабей

Момче на 15 години е постъпило за лечение във филиала на спешна медицинска помощ в Чирпан, след като не се е почувствало добре след употреба на енергийна напитка и пушене на електронно устройство (вейп), съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Пред униформените служители момчето обяснило, че е изпил пет кутии енергийна напитка и е пушил вейп.

За установяване на съдържанието на вейпа на ученика е взета е кръвна проба за токсико-химична експертиза, посочва bTV.

Електронното устройство е предоставено на органите на реда от бащата на момчето с протокол за доброволно предаване.

По-късно същия ден момчето е било откарано в болница в Стара Загора, където е било прегледано и освободено.

По случая е образувано досъдебно производство.

0
0
