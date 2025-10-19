15-годишното момче почина, след като бе намушкано в мол в София

Снимка Пиксабей

15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София, научи NOVA. Детето бе прието в Детска противошокова зала в "Пирогов". Състоянието му е било несъвместимо с живота и въпреки усилията на лекарите, то е починало. Сигнал за произшествието е получен в СДВР в 19.30 ч.

