15 градуса стигат температурите в събота у нас

През нощта срещу събота времето ще бъде с разкъсана висока облачност, по-значителна по планините там и ще превалява дъжд и сняг, ще има условия и за поледици по проходите от Западна Стара планина. Ще духа умерен югозападен вятър.

В местата неподатливи на южния вятър, сутрин ще се задържи студено, като минималните стойности ще бъдат между минус 5 и минус 2 градуса. Районите разположени по северните склонове на Стара планина и местата с южен вятър - до плюс 5-6 градуса по Целзий.

През деня в събота, времето в България ще бъде с разкъсана висока облачност, която постепенно ще се вплътнява, ще започнат и валежи от дъжд в следобедните часове над Югозападна и СЗ България. Ще има условия и за поледици в Предбалкана и Северозападна България. Над Северозападна България южният вятър до вечерта ще спре и ще се ориентира от северозапад, като ще започне и понижение на температурите, там и валежите до вечерта ще преминат в сняг. Ще се образува и снежна покривка.

Над останалата част от страната югозападният вятър отново ще се усилва и на много места ще бъде умерен, с което ще започне процесът на леко затопляне. Най-силни ще са поривите северно от планините.

Максималните температури ще бъдат в широки граници. В Северна България те ще останат около 4 до 8 градуса, докато северно от планините и Източна България - до 10-12 градуса по Целзий. Най-ниски ще са температурите над крайните северозападни райони.

В София през нощта срещу петък ще бъде предимно облачно, а през деня и с временни разкъсвания, но ще започнат валежи от дъжд. Ще духа умерен югозападен вятър. Минималните температури ще се понижат до около минус 1 градуса, а максималните ще се движат между плюс 9 и 10 градуса.

Над планините облачността ще бъде значителна. Около обяд в Рило-Родопската област и Западна Стара планина ще има превалявания от дъжд, зареди по-ниските температури на почвата, ще се образуват и поледици, особено в западния дял на Стара планина. Над 1800-1900 метра ще вали сняг. Ще духа силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра - около минус 0°.

Над Черноморието облачността ще се увеличи , а след обяд ще е облачно. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

На Балканския полуостров времето ще остане ветровито и студено, като през следващите дни се очакват валежи от сняг в Западните Балкани. Топло ще се задържи в Гърция, България и СЗ Турция.

