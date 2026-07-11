15 индийски туристи загинаха, след като лодката им се преобърна край бреговете на Виетнам
Снимка: Пиксабей, илюстративна
Петнайсет индийски туристи загинаха, след като моторна лодка, с която са пътували, се е преобърнала край малкия остров Хон Май Рут Нгоай, край бреговете на виетнамския остров Фукуок, съобщиха властите в Южен Виетнам, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Според властите на борда на лодката е имало 32 индийски туристи и четирима души екипаж.
Причините за злополуката засега не са установени, пишат местни медии.
Преди дни мъж загина при потъването на лодка с мигранти край егейския остров Самос.
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