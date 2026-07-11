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15 индийски туристи загинаха, след като лодката им се преобърна край бреговете на Виетнам

11.07.2026 / 14:52 1

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Петнайсет индийски туристи загинаха, след като моторна лодка, с която са пътували, се е преобърнала край малкия остров Хон Май Рут Нгоай, край бреговете на виетнамския остров Фукуок, съобщиха властите в Южен Виетнам, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Според властите на борда на лодката е имало 32 индийски туристи и четирима души екипаж.

Причините за злополуката засега не са установени, пишат местни медии.

Преди дни мъж загина при потъването на лодка с мигранти край егейския остров Самос.

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Коментари
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MrBean (преди 12 минути)
Рейтинг: 230831 | Одобрение: -2049
Phu Quoc е много тъпо място,някога е бил остров затвор и за ВиетКонг и за ВиетНам,прекрасна природа,морски дарове,рай! Но голямото НО са туземците.Или са оцелели затворници с огромни души,или са ченгеджийници с бездънна алчност.... Отделете 2 дни,не повече.А измислените Венеция,Амафи и т.н са гротески подплатени с паткани!

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