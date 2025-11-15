15 ноември 1901 г. - Патентовано е първото електрическо слухово апаратче

снимка: pexels.com

15 ноември 1901 г. Милър Рийс Хъчинсън патентова в Ню Йорк първото електрическо слухово апаратче. То излиза на пазара през следващата година благодарение на младата компания Hutchinson Acoustic.

Т.нар. Acousticon използва въглероден предавател, което прави продукта максимално (за онова време) мобилен. Именно той увеличава звука, като улавя по-слабия сигнал и използва електрическия поток, за да го увеличи.

Всичко това се захранвало от батерии, които се помещавали в кутия, голяма колкото портативно радио, и обикновено седяла в чантичката на потребителя.

Кралица Александра, която е била частично глуха още от малка, е една от първите горди собственички на Acousticon. Тя носи апарата по време на своята коронация през 1902 г., а впоследствие награждава 26-годишният изобретател с медал.

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

• 1315 г. — В борбата си за независимост войските на новосъздадената Швейцарска конфедерация побеждават австрийската армия в битката при Моргартен.

• 1533 г. — В името на краля на Испания войските на Франсиско Писаро нанасят окончателно поражение на държавата на Инките и превземат столицата ̀и Куско.

• 1889 г. — Бразилия е обявена за република.

• 1902 г. — Съставено е двадесет и четвъртото правителство на България, начело съсСтоян Данев.

• 1908 г. — Свободната държава Конго е преобразувана в Белгийско Конго

• 1920 г. — В Женева се провежда първото събрание на Обществото на народите.

• 1941 г. — Втората световна война: Началникът на СС Хайнрих Химлер нарежда арестуването и депортирането в концентрационни лагери на всички хомосексуалисти в Германия, с изключение на определени вишестоящи нацистки офицери.

• 1943 г. — Втората световна война: Германския началник на СС Хайнрих Химлер нарежда всички цигани да бъдат поставени "на едно ниво с евреите и изпратени в концентрационни лагери".

• 1949 г. — Обесени са убийците на Махатма Ганди.

• 1969 г. — Студената война: Съветската подводница Подводница К-19 се сблъсква с американската подводница USS Gato в Баренцово море.

• 1971 г. — Фирмата Intel пуска на пазара първият в света микропроцесор, Intel 4004, способен да обработва 60 000 инструкции в секунда.

• 1983 г. — Създава се Севернокипърска турска република, която приема Декларация за независимост.

• 1988 г. — Палестинският Народен съвет обявява създаването на държавата Палестина.

• 1988 г. — В СССР се осъществява единственият полет на безпилотната космическата совалка Буран.

• 1990 г. — 7 Велико народно събрание променя името на държавата от Народна Република България на Република България.

