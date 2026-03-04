15 партии и 12 коалиции тръгват към вота

Снимка Булфото

Вече е ясно колко партии ще се борят за влизане в новия парламент.

Изборната надпревара за 19 април вече е официално открита. Точно в 17:00 часа днес изтече крайният срок за подаване на документи в Централната избирателна комисия (ЦИК). Общо 15 партии и 12 коалиции са заявили участие в предсрочните парламентарни избори.

ЦИК започва финална проверка на документите на формациите, подадени в последните часове. При установяване на неточности или липса на необходимия брой подписи, регистрациите ще бъдат отказани.

Комисията прие и ключово решение, засягащо близо 100 000 членове на СИК в цялата страна. Срокът за назначаването им е до 24 март след консултации с парламентарно представените сили.

Голямата новина при тези избори е изричното разпореждане на ЦИК: замените на членове на СИК вече ще стават само при изключителни обстоятелства. Тази мярка има за цел да сложи край на хаоса с хилядите рокади в последния момент, които на предишните избори създадоха сериозно напрежение и доведоха до грешки в протоколите, пише frognews.bg.

