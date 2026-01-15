15 януари 1929 г. - 97 години от рождението на Мартин Лутър Кинг

фото: pixabay.com

На днешната дата преди 97 години в Атланта, САЩ, се ражда Мартин Лутър Кинг младши - американски духовник и общественик и един от водачите на Афроамериканското движение за граждански права. Кинг става баптистки пастор и още в началото на своята кариера се превръща защитник на гражданските права и в една от иконите на американския прогресивизъм.

Мартин Лутър Кинг младши предупреждава и за опасностите, които крие технологичната аморалност. На 11 декември 1964 г. в Университета Осло, Норвегия – един ден, след като получава Нобелова награда за мир – той заявява, че прогресът на науката и технологиите не е равностоен на „моралният прогрес“. Нещо повече – човечеството страда от „морално и духовно изоставане“.



По онова време 35-годишният Кинг е най-младият носител на Нобелова награда за мир, връчена му за неговите усилия за премахване на сегрегацията и расовата дискриминация чрез гражданско неподчинение и други ненасилствени средства.



За Кинг материалните постижения нямат смисъл, ако те не са придружени от морална структура. Срещата му със семейството на Махатма Ганди в Индия допълнително засилват тази негова гледна точка.



„Колкото по-богати ставаме в материално отношение, толкова повече обедняваме в морално и духовно“, казва Мартин Лутър по време на своята лекция в Осло. – Научихме се да летим като птици и да плуваме в морето като риби. Така и не успяхме да усвоим простичкото умение да живеем заедно като братя.“



Според Кинг пътят на материалността, по който обществото е поело, е изпълнен с много опасности.



Кинг е убит от снайперист на 4 април 1968 година, докато стои на балкона на хотела си в Мемфис, Тенеси. Посмъртно е награден с Президентския медал на свободата (1977) и със Златния медал на Конгреса (2004). През 1986 година годишнината от раждането на Мартин Лутър Кинг е обявена за официален празник, отбелязван на третия понеделник на месец януари.

