150 евро е глобата за избягване на пътните такси в Гърция

Снимка Пиксабей

Избягването на таксата за използване на магистралите в Гърция се наказва с административна глоба в размер на 150 евро, съобщава електронното издание "Нюз авто". Подобни случаи вече се третират като нарушение на закона за движение по пътищата.

В член 33 от закона се забранява използването на платени магистрали, мостове и тунели без да бъде заплатена съответната такса. Задължение да плащат такси имат както шофьорите, така и собствениците на автомобили, което улеснява установяването на нарушението и налагането на финансова санкция. Изданието отбелязва, че законовата разпоредба цели решаването на проблема с масовия отказ за плащане на пътни такси, което беше наблюдавано в Гърция в предишни години, когато активисти призоваваха гражданите да не плащат несправедливи, според тях, такси.

Инициативата "Не плащам" се появи в Гърция през 2008 г. първоначално като отказ да се плащат пътни такси за опасния път Коринт-Патра, напомня изданието. След постепенното увеличение на таксите в цялата страна, движението придоби по-голям мащаб. "Не плащам" е едно от първите и по-масови граждански инициативи, възникнали в периода на дълговата криза. Призивът е гражданите да не плащат несправедливи такси, да ползват безплатно градския транспорт и да настояват за свободен достъп до болници и други социални услуги, съобщава БТА.

Въпреки че се наблюдава спад в популярността на гражданската инициатива, и до момента се засичат опити на граждани да не плащат такси за използване на пътната мрежа. Тези случаи вече не се третират като протест, а се санкционират с глоба. Съвременните будки за плащане на такси за използване на пътната мрежа в Гърция са снабдени със специални камери, системи за разпознаване на регистрационни табели и цялостен електронен архив на преминаващите превозни средства.

Глобата от 150 евро е фиксирана сума, която се увеличава пропорционално на броя на нарушенията. В случай че шофьор премине десет пъти без да плати такса, финансовата санкция нараства до 1500 евро. Ако бъде засечен опит да се закрие регистрационната табела на превозното средство, се налага допълнителна глоба в размер на 350 евро и отнемане на шофьорската книжка и регистрацията на колата за срок от един месец.

Редактор "Екип на Петел",

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