150 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие

Снимка: Пиксабей

Потушени са 150 пожара в страната през изминалото денонощие, трима души са пострадали, съобщиха на сайта ти от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Мъж и жена на 68-годишна възраст са с леки изгаряния след пожар в сграда за производство на стоки за собствено потребление в село Старцево, област Смолян. Сигналът e подаден вчера следобед. Причината за пламването на огъня е късо съединение, посочва БТА.

Вчера в 17:15 ч. в пожарната в Силистра е получен сигнал за горяща газова бутилка. Пострадал е 72-годишен мъж, който е с изгаряния на ръцете първа степен.

При 26 от пожарите в страната има преки материални щети.

Екипите са реагирали на общо 196 сигнала за произшествия. Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са 11 лъжливи повиквания.

