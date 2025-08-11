150 състезатели се включиха в 49-ия Международен бридж фестивал „Варна“

Снимка: Община Варна

49-ото издание на Международния бридж фестивал „Варна“ се проведе от 6 до 10 август във Варна. Форумът беше организиран от Бридж клуб „Бриз“ и Дирекция „Спорт“ на Община Варна.

В петте турнира от програмата на фестивала се включиха общо 150 състезатели от девет държави: Полша, Румъния, Франция, Литва, Израел, Англия, Шотландия, Грузия и България.

Ето и победителите в отделните надпревари:

Конгрес Варна за купа „Калин Караиванов“. 68 двойки /136 състезатели/:

1. Светла Ненова – Стефан Георгиев Варна

2. Силвия Исаева - Момчил Александров София

3. Яцек Лесничак – Васил Вълчев Полша-Варна

Смесени двойки. 30 двойки /60 състезатели/:

1. Марк Андонов – Мария Лафчиева Варна-София

2. Явор Балкански – Десислава Малакова Русе - Хасково

3. Николай Василев – Йоана Йотова София

Двойков турнир за купа „БКБ“. 46 двойки /92 състезатели/:

1. Стефан Иванов – Димитър Капитански Попово

2. Марина Койчева – Николай Янински София, Варна

3. Доминик Филипович – Грегорж Байек Полша

Индивидуален турнир. 24 състезатели:

1. Атанс Дончев БК Бриз Варна

2. Момчил Александров София

3. Цветан Пенев Разград

Открит отборен турнир - 37 отбора /150 състезатели/:

1. „Челопеч“ Челопеч

2. „Unlimited” София

3. „Wasil“ Полша

Индивидуална награда „Михаил Милушев“ за най-добър състезател на фестивала бе връчена на Пламен Христов от Варна.

