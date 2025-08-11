150 състезатели се включиха в 49-ия Международен бридж фестивал „Варна“
Снимка: Община Варна
49-ото издание на Международния бридж фестивал „Варна“ се проведе от 6 до 10 август във Варна. Форумът беше организиран от Бридж клуб „Бриз“ и Дирекция „Спорт“ на Община Варна.
В петте турнира от програмата на фестивала се включиха общо 150 състезатели от девет държави: Полша, Румъния, Франция, Литва, Израел, Англия, Шотландия, Грузия и България.
Ето и победителите в отделните надпревари:
Конгрес Варна за купа „Калин Караиванов“. 68 двойки /136 състезатели/:
1. Светла Ненова – Стефан Георгиев Варна
2. Силвия Исаева - Момчил Александров София
3. Яцек Лесничак – Васил Вълчев Полша-Варна
Смесени двойки. 30 двойки /60 състезатели/:
1. Марк Андонов – Мария Лафчиева Варна-София
2. Явор Балкански – Десислава Малакова Русе - Хасково
3. Николай Василев – Йоана Йотова София
Двойков турнир за купа „БКБ“. 46 двойки /92 състезатели/:
1. Стефан Иванов – Димитър Капитански Попово
2. Марина Койчева – Николай Янински София, Варна
3. Доминик Филипович – Грегорж Байек Полша
Индивидуален турнир. 24 състезатели:
1. Атанс Дончев БК Бриз Варна
2. Момчил Александров София
3. Цветан Пенев Разград
Открит отборен турнир - 37 отбора /150 състезатели/:
1. „Челопеч“ Челопеч
2. „Unlimited” София
3. „Wasil“ Полша
Индивидуална награда „Михаил Милушев“ за най-добър състезател на фестивала бе връчена на Пламен Христов от Варна.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!