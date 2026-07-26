1500 са глобите за управление на тротинетки и АТВ в Бургаска област до момента

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Над 1500 са глобите от началото на годината в област Бургас до момента за управление на тротинетки на места, където е ограничено движението им, каза за БНР началникът на „Пътна полиция“ в Бургас главен инспектор Пламен Николов.

За разлика - през миналата година за същия период броят е бил около 600. Той отчете още, че броят на шофьорите, които си позволяват да карат след употреба на алкохол и наркотици, намалява:

"Подготвил съм една статистика, която не е толкова смущаваща. За алкохол над 1,2 на хиляда (промила) от началото на годината до месец май са регистрирани 68 такива случаи за употреба на алкохол и управление на МПС. Като за 2025 година за същия период са 90. Говоря за тези, които са над 1,2, които са престъпления. Проверките са увеличени с 30% в сравнение с миналата година. Бих казал, че сме засилили контрола."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!