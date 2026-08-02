152 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие

Пиксабей

Общо 152 пожара са потушени в България през изминалото денонощие, един човек е пострадал. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция (ГД) „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) към 6:00 ч.

Звената на ПБЗН са реагирали на 207 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 28 пожара, сред които пет - в жилищни сгради, два - в промишлени сгради, четири - в спомагателни, временни или паянтови постройки, седем - в транспортни средства, един - в горски масиви, два - в селското стопанство, един - в съоръжения на открито и др.

Без нанесени материални щети са възникнали 124 пожара, от които - 81 в сухи треви, горска постеля и храсти, два - в стърнища, 37 - в отпадъци.

Извършени са 41 спасителни дейности и помощни операции,

Регистрирани са и 14 лъжливи повиквания през изминалото денонощие, допълниха от ГДПБЗН, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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