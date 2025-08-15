153 пожара са потушени у нас за денонощие

Пиксабей

Общо 153 пожара са потушени в страната за изминалото денонощие, няма загинали и пострадали хора, съобщават на сайта си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Пожарникарите са реагирали на 214 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 25 пожара, без нанесени материални щети са възникнали 128 пожара. Извършени са 45 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са 16, предаде БТА.

