реклама

153 пожара са потушени у нас за денонощие

15.08.2025 / 07:46 0

Пиксабей

Общо 153 пожара са потушени в страната за изминалото денонощие, няма загинали и пострадали хора, съобщават на сайта си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Пожарникарите са реагирали на 214 сигнала за произшествия. 

С преки материални щети са възникнали 25 пожара, без нанесени материални щети са възникнали 128 пожара. Извършени са 45 спасителни дейности и помощни операции. 

Лъжливите повиквания са 16, предаде БТА. 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама