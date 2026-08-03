159 пожара са потушени в страната през последното денонощие

Пиксабей

През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 192 сигнала и са ликвидирали 159 пожара, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта си. С преки материални щети са възникнали 26 пожара - 10 в жилищни сгради, четири в спомагателни постройки, шест в транспортни средства, един в горски масив, един в селското стопанство, два в съоръжения на открито и два други.

Без нанесени материални щети са възникнали 133 пожара, от които 88 в сухи треви, горска постеля и храсти, три в стърнища, 36 в отпадъци и шест други. При пожарите няма загинали и пострадали граждани.

Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции - при катастрофи, при промишлена авария във водопроводната мрежа, за оказване на техническа помощ и съдействие. Към пожарните са подадени осем лъжливи повиквания, пише БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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