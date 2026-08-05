159 пожара са потушени в страната през последното денонощие
Пиксабей
Общо 159 пожара в страната са потушени в България през изминалото денонощие, един е пострадал, съобщиха на сайта си от Главна дирекция (ГД) „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН). Информацията е към 6:00 часа.
С преки материални щети са възникнали 31 пожара. От тях 11 са били в жилищни сгради.
Пожарникарите са се отзовали на 201 сигнала за произшествия. Те са участвали в 36 спасителни дейности и помощни операции.
Лъжливите повиквания са шест, пише БТА.
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