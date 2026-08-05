159 пожара са потушени в страната през последното денонощие

Пиксабей

Общо 159 пожара в страната са потушени в България през изминалото денонощие, един е пострадал, съобщиха на сайта си от Главна дирекция (ГД) „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН). Информацията е към 6:00 часа.

С преки материални щети са възникнали 31 пожара. От тях 11 са били в жилищни сгради.

Пожарникарите са се отзовали на 201 сигнала за произшествия. Те са участвали в 36 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са шест, пише БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!